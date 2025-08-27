Polizei Hagen

POL-HA: Führerschein angeblich mit 9 Jahren erworben: Hagener erhält mehrere Anzeigen

Hagen-Altenhagen (ots)

Während Polizisten am Dienstag (26.08.2025) gegen 20 Uhr auf der Altenhagener Straße Verkehrskontrollen durchführten, trafen die Einsatzkräfte auf einen Hagener, der ihnen einen gefälschten Führerschein mit bemerkenswerten Daten aushändigte. Der 26-Jährige war mit einem Mercedes angehalten worden und überreichte die Totalfälschung an einen Beamten. Der Führerschein sollte aus Österreich sein. Bei der Fälschung unterliefen dem Hagener jedoch einige Fehler: Laut den eingetragenen Daten hatte der Mann seinen Führerschein im Alter von gerade einmal 9 Jahren erworben, es befanden sich mehrere Rechtschreibfehler in dem Dokument, Wasserzeichen waren nicht vorhanden, es gab unterschiedliche Druckqualitäten und auch die Folie der Vorder- und Rückseite war nicht richtig geklebt. Eine echte Fahrerlaubnis hatte der 26-Jährige, der sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, nicht. Er gab jedoch auch nach dem Überreichen der offensichtlichen Fälschung an, seine Fahrerlaubnis im Jahr 2023 in Österreich erworben zu haben. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt und dem Mann die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. (arn)

