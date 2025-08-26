Polizei Hagen

POL-HA: Die Hagener Schutzpolizei hat eine neue Leiterin - Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh stellt Polizeidirektorin Ursula Schönberg vor

Hagen

Die Hagener Polizei hat eine neue Leiterin der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Seit dem 05. Mai 2025 ist Polizeidirektorin Ursula Schönberg die höchste uniformierte Beamtin in Hagen. Die 43-jährige Dortmunderin tritt die Nachfolge von Polizeidirektor Steffen Mielke an, der Ende April in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ursula Schönberg leitet nun die Geschicke der Schutzpolizei in Hagen und ist für über 200 Polizeibedienstete verantwortlich.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Ursula Schönberg eine hoch engagierte und erfahrene Führungspersönlichkeit der nordrheinwestfälischen Polizei für unsere Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz in Hagen gewinnen konnten. Sie bringt nicht nur viel Einsatzerfahrung und Fachwissen mit, sondern auch die Fähigkeit, Menschen zu motivieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen", so Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh bei der Begrüßung.

Die Stationen der neuen Direktionsleiterin vor ihrem Wechsel nach Hagen waren vielfältig. Nach dem erfolgreich absolvierten Studium trat Ursula Schönberg ihren Dienst als Polizeikommissarin zunächst in Düsseldorf an. Später wechselte sie zum Polizeipräsidium Dortmund. Sie war unter anderem im Streifendienst, in der zivilen Kriminalitätsbekämpfung und in einer Stabsdienststelle aktiv. 2018 begann die heutige Polizeidirektorin an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster ihr Masterstudium "Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement" und schloss dieses im Jahr 2020 erfolgreich ab.

In der Laufbahngruppe 2.2 ("höherer Dienst") bekleidete sie zunächst in der Landesleitstelle beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) NRW eine Führungsfunktion. Dann führte sie ihr Weg zurück nach Dortmund. In der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz war sie dort in der Polizeiinspektion 1 eingesetzt und leitete neben dem allgemeinen Dienstbetrieb zahlreiche polizeiliche Sondereinsätze wie Hochrisikospiele beim Fußball, Demonstrationen oder Veranstaltungen sowie sonstige herausragende Einsatzlagen im Dortmunder Stadtgebiet.

"Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe als Direktionsleiterin. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen meiner Direktion, aber auch Direktions-/Organisationsübergreifend, in unserer Stadt nachhaltig die Sicherheitslage zu verbessern. Gezielte polizeiliche Präsenz, eine niedrigschwellige Ansprechbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger und eine restriktive Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten stellen dabei Eckpfeiler dar. Die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Hagener Bürgerinnen und Bürger ist mir dabei sehr wichtig", so Polizeidirektorin Ursula Schönberg. (arn)

