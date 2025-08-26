Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb erhält gleich zwei Anzeigen nach Parfümdiebstahl

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Hagener am Montag (25.08.2025) in der Hohenzollernstraße Parfüm entwendete, erhielt der Mann gleich zwei Strafanzeigen. Der 40-Jährige betrat nach Angaben eines Mitarbeiters gegen 11.10 Uhr die Drogerie, nahm Ware aus der Auslage, entfernte die Sicherungen und steckte das Parfüm dann in seine Umhängetasche. Nach Passieren des Kassenbereiches sprach der Zeuge den Ladendieb an und verständigte die Polizei. Aufgrund von Videoaufzeichnungen habe der Mitarbeiter den 40-Jährigen wiedererkannt. Bereits am Samstag habe er Parfüm im Wert von über 240 Euro entwendet. Der Hagener gab die Taten zu. In seiner Tasche hatte er ein griffbereites Einhandmesser. Die Streifenwagenbesatzung stellte das Messer sicher und fertigte eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. Auch für die zurückliegende Tat leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. (arn)

