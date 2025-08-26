Polizei Hagen

POL-HA: 48-Jährige beim Diebstahl von Maiskolben ertappt - ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Lennetal (ots)

Ein auf Streife befindlicher Polizeibeamter beobachtete am 25.08.2025, gegen 15 Uhr, eine 48-jährige Frau, die aus einem Maisfeld an der Sauerlandstraße mehrere Kolben entwendete. Zunächst wurde die Frau auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und auf die Strafbarkeit des Handelns aufmerksam gemacht. Nachdem der Beamte mit seinem Streifenwagen zur Fertigung einer Anzeige gewendet hatte, stellte er im Rückspiegel fest, dass die Frau erneut in das Feld ging und weitere Kolben pflückte. Diese lud sie anschließend in ihren Pkw. Bei der folgenden Kontrolle ergab sich, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen die 48-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (hir)

