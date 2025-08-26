PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hochwertige Maschine von einer Baustelle gestohlen - wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Hagen-Haspe (ots)

Von einer Baustelle an der Harkortstraße stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag (21.08.2025) gegen 14 Uhr und Montag (25.08.2025) gegen 7 Uhr eine sogenannte Rüttelplatte. Die hochwertige Maschine, die zur Verdichtung von Bodenmaterial eingesetzt wird, befand sich auf einem Garagenhof eines Mehrfamilienhauses an der Harkortstraße. Die Täter überwanden die Absperrung der Baustelle und zogen die gelbe Maschine der Marke Wacker Neuson mutmaßlich über den Boden, um sie anschließend wegzutransportieren. Das Diebesgut mit einem mittleren vierstelligen Wert wurde von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zum Verbleib der gelben Rüttelplatte oder tatverdächtigen Personen werden jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

