Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jährige randaliert und verletzt Polizisten bei Widerstand

Hagen-Eilpe (ots)

In Eilpe leistete eine 18-Jährige am Montag (25.08.2025) gegen 21:15 Uhr Widerstand gegen die Polizei und verletzte dabei eine Streifenwagenbesatzung. Die Hagenerin begleitete eine Frau, die nach einer häuslichen Gewalt persönliche Gegenstände aus der Wohnung einer Familienangehörigen abholen wollte. Die 18-Jährige berichtete den hinzugerufenen Polizisten, dass sich in der Wohnung auch Sachen von ihr befinden würden, die sie zurückhaben will. Diese wurden jedoch nach Angaben der aufgesuchten Bewohnerin weggeschmissen. Die Hagenerin reagierte aufgebracht und zunehmend aggressiv auf diese Information. Die Polizisten erklärten ihr mehrfach, dass ein möglicher entstandener Vermögensschaden auf zivilrechtlichem Weg eingefordert werden muss. Sie forderte jedoch mehrfach, dass ihr der Wert ersetzt werden soll, da sie sonst einen Gegenstand mit entsprechendem Wert aus der Wohnung mitnehmen werde. Die Streifenwagenbesatzung suchte immer wieder das Gespräch mit der jungen Frau und wies sie auf den zivilrechtlichen Weg hin. Alle Versuche zur Beruhigung durch die anwesenden Personen und die Einsatzkräfte blieben erfolglos. Als die Beamten die 18-Jährige schließlich aufforderten, die Wohnung zu verlassen, weigerte sie sich und ignorierte den Platzverweis. Darüber hinaus sperrte sie sich massiv, trat gegen Möbelstücke und nach den Polizisten und wurde gewalttätig. Während des Widerstands verdrehte die Frau einem Beamten den Daumen, schlug nach einer Polizistin und ließ sich trotz einsatzbegleitender Kommunikation nicht beruhigen. Nachdem ihr Handfesseln angelegt wurden, versuchte die Hagenerin, die Einsatzkräfte durch Kopfstöße zu verletzen und einen Transport zum Streifenwagen zu verhindern. Auch hier wollte sie die Beamten verletzen. Mit Hilfe weiterer Unterstützungskräfte konnte die 18-Jährige dann zum Polizeigewahrsam gebracht werden. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands. Die Polizisten fertigten zudem eine Anzeige aufgrund der Unterschlagung der Gegenstände zum Nachteil der 18-Jährigen. Zwei Polizisten wurden während des Widerstands verletzt, verblieben jedoch im Dienst. (arn)

