Polizei Hagen

POL-HA: 3. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen nach Schussabgaben in Menden - Identität des möglichen weiteren Tatopfers ermittelt

Menden (ots)

Bei der Ermittlungsarbeit der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen nach den Schussabgaben von Freitagnachmittag (22.08.2025) in Menden ergaben sich Hinweise auf ein weiteres mögliches Tatopfer. Die Identität des Mannes ist inzwischen geklärt. Es handelt sich um einen 32-Jährigen, der bei der Tat nicht verletzt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

Hier finden sie die bislang zu dem Sachverhalt veröffentlichten Pressemeldungen:

   -	Ursprungsmeldung vom 22.08.2025: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102493
   -	1. Fortschreibung mit Link zur Öffentlichkeitsfahndung vom 
22.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102537
   -	2. Fortschreibung vom 25.08.2025: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6103377

