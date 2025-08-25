Polizei Hagen

POL-HA: Ruhestörung entwickelt sich zum Widerstand - Ordnungsamt und Polizei beleidigt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag (22.08.2025) rückten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes gegen 22:30 Uhr in die Rembergstraße aus. Dort meldeten Anwohner eine massive Ruhestörung durch überlaute Musik. Als den Mitarbeitern nach mehrmaligem Läuten geöffnet wurde, empfing sie der 51-jährige Bewohner. Er zeigte sich unkooperativ und wurde immer aggressiver. Als er mit erhobenen Fäusten auf die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zuging, mussten diese ihn zu Boden ringen. Die Einsatzkräfte und auch die hinzugerufenen Polizisten beleidigte der Randalierer als "Nazis und Mitglieder der SA und SS". Der mit fast zwei Promille stark betrunkene Hagener wurde mit Handfesseln in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wurde eine Anzeige vorgelegt. (hir)

