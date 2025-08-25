Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer muss nach Unfall eine Blutprobe abgeben

Hagen-Mitte (ots)

Während der Streifenfahrt wurde der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei am Sonntag (24.08.2025) auf einen Unfall aufmerksam. Gegen 21 Uhr war eine Autofahrerin unmittelbar am Kreisverkehr zwischen der Badstraße und dem Sparkassen-Karree mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Die 26-jährige Skoda-Fahrerin berichtete den Polizisten, dass sie den Fußgängerüberweg passieren wollte, als es zu der Kollision mit dem 33-jährigen Radfahrer kam. Durch den Sturz verletzte sich der Hagener, der sich zunächst auf eine angrenzende Parkbank begab und kein Interesse an einer Unfallaufnahme hatte. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,5 Promille und berichtete, Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Angabe. Der Mann, der die Anforderung eines Rettungswagens ablehnte, musste eine Blutprobe abgeben. Es stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, den er auf der Wache begleichen konnte. Der 33-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund des Konsums von Alkohol und des Cannabis. (arn)

