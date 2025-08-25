Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach Ladendiebstahl endet im Polizeigewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl leistete ein Hagener Samstagabend (23.08.2025) Widerstand gegen Polizeibeamte. Am Graf-von-Galen-Ring entwendete der 50-Jährige in einer Drogerie zunächst Ware und flüchtete dann zum Berliner Platz. Dort traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 18 Uhr auf den Mann. Er wollte sich nicht ausweisen und forderte die Beamten auf, ihn in Ruhe zu lassen. In seinem Rucksack fanden die Einsatzkräfte jedoch die Beute des Diebstahls. Der 50-Jährige schlug mit seinem Ellenbogen nach einem Polizisten, sperrte sich und forderte die Beamten während der Fahrt zum Polizeigewahrsam mehrfach zu einem Kampf auf, bei dem er die Einsatzkräfte verletzen wolle. Diese sollen ihn nicht unterschätzen und würden von ihm gezeigt bekommen, was er draufhabe. Am Gewahrsam angekommen, weigerte sich der Hagener, den Streifenwagen zu verlassen. Er sperrte sich gegen die Maßnahmen und forderte immer wieder einen Kampf. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, verweigerte jedoch einen freiwilligen Test. Der Hagener wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen und erhielt Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und aufgrund des Widerstands. (arn)

