Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Fahrrad

Hagen (ots)

Die berauschende Wirkung alkoholischer Getränke auf den menschlichen Körper ist zwar allgemein bekannt, wurde aber von einer 40jährigen Frau offensichtlich unterschätzt.

Nach einem Diskothekenbesuch beabsichtigte die Dame am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr den Heimweg anzutreten. Hierzu nutze sie ein Fahrrad und über-querte fahrender Weise die Volmestraße in Hagen.

Hier prallte sie gegen den Bordstein und stürzte kopfüber über den Lenker auf den Gehweg. Zufällig anwesende Polizeibeamte beobachteten diesen Unfall und konnten sich sofort um die gestürzte Radfahrerin kümmern.

Die in Bochum wohnende Frau zog sich leichte Kopfverletzungen zu, die von den Polizisten erstversorgt wurden. Einen Rettungswagen lehnte die Frau ab.

Ein wenig Sekt habe sie getrunken, gab die Frau lallend auf Nachfrage an.

Dies führte bei ihr aber dann doch zu einem Atemalkoholwert von rund 1 Promille, sowie Wahrnehmungs- und Reaktionsschwierigkeiten und zog eine angeordnete Blutentnahme und die Fertigung einer Strafanzeige nach sich. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell