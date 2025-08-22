Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen - Mordkommission nach Schussabgaben in Menden eingesetzt

Menden (ots)

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) wurden in Menden ersten Ermittlungen zufolge durch Schussabgaben eine Person tödlich und eine weitere Person schwer verletzt. Gegen 14.00 Uhr alarmierten Anwohner der Alten Provinzialstraße die Polizei und machten Angaben zu Schussgeräuschen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Personen, von denen eine trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort verstarb. Die schwerverletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der oder die Täter befinden sich derzeit auf der Flucht. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Großeinsatzes. Am Tatort wurde eine Frau vorläufig festgenommen. In welchem Zusammenhang die Festgenommene mit der Tat steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, für die eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt wurde. Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Bei weiterer Erkenntnislage wird unaufgefordert nachberichtet. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell