PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen - Mordkommission nach Schussabgaben in Menden eingesetzt

Menden (ots)

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) wurden in Menden ersten Ermittlungen zufolge durch Schussabgaben eine Person tödlich und eine weitere Person schwer verletzt. Gegen 14.00 Uhr alarmierten Anwohner der Alten Provinzialstraße die Polizei und machten Angaben zu Schussgeräuschen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Personen, von denen eine trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort verstarb. Die schwerverletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der oder die Täter befinden sich derzeit auf der Flucht. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Großeinsatzes. Am Tatort wurde eine Frau vorläufig festgenommen. In welchem Zusammenhang die Festgenommene mit der Tat steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, für die eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt wurde. Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Bei weiterer Erkenntnislage wird unaufgefordert nachberichtet. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:43

    POL-HA: BMW-Heckspoiler demontiert und gestohlen

    Hagen-Altenhagen (ots) - Bislang unbekannte Täter entfernten in der Nacht auf Donnerstag (21.08.2025) den Heckspoiler eines in Altenhagen geparkten Autos und stahlen diesen. Ein 23-jähriger Mann rief die Polizei am Donnerstagmorgen zur Hermannstraße. Gegen 07.30 Uhr stellte er das Fehlen seines Spoilers fest. Am Vortag gegen 23.30 Uhr hatte er den BMW abgestellt. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls und nimmt ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:30

    POL-HA: Polizisten treffen Mann aus Castrop-Rauxel ohne Führerschein an

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Freitagmorgen (22.08.2025) gegen 04 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung ein Auto auf der Hohenlimburger Straße für eine Kontrolle an. Der 36-jährige Fahrer des Opel konnte keinen Führerschein vorzeigen, behauptete aber zunächst, dass er seine Dokumente lediglich nicht dabei habe. Als die Einsatzkräfte seine Angaben in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren