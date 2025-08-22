PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: BMW-Heckspoiler demontiert und gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter entfernten in der Nacht auf Donnerstag (21.08.2025) den Heckspoiler eines in Altenhagen geparkten Autos und stahlen diesen. Ein 23-jähriger Mann rief die Polizei am Donnerstagmorgen zur Hermannstraße. Gegen 07.30 Uhr stellte er das Fehlen seines Spoilers fest. Am Vortag gegen 23.30 Uhr hatte er den BMW abgestellt. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

