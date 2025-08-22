Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt bei Fahrradtour und verletzt sich

Hagen-Boele (ots)

Während einer Fahrradtour stürzte ein 69-Jähriger am Donnerstag (21.08.2025) auf der Seestraße. Der Mann war um 11 Uhr in Richtung der Herdecker Straße unterwegs, als er beim Absteigen von seinem Rad zu Fall kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu, konnte seine Fahrt aber nicht mehr fortsetzen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. (arn)

