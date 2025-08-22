PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer bei Handgemenge leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 28- und ein 46-Jähriger gerieten am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) im Bereich des Hauptbahnhofes in Streit und schlugen sich. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Im Bereich des Kreuzungsbereichs Graf-von-Galen-Ring und Elberfelder Straße trafen die beiden Männer um etwa 15.15 Uhr auf dem Gehweg aufeinander und gerieten zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf des Streitgesprächs kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen die beiden leicht verletzt wurden. Der 28-Jährige und sein 46-jähriger Kontrahent erstatteten Anzeige gegeneinander. Polizisten erschienen vor Ort und sprachen den Männern jeweils einen Platzverweis aus, dem die beiden nachkamen. Die Ermittlungen wurden an die Kriminalpolizei übergeben. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen

