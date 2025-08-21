POL-HA: Ladendieb wird zweimal hintereinander erwischt
Hagen-Mitte (ots)
Ein 40-Jähriger entwendete am Mittwoch (20.08.2025) in einem Drogeriemarkt in der Mittelstraße eine Haarbürste und zwei Rasierer. Der Mann steckte die Ware gegen 11.40 Uhr in seinen Rucksack und wurde dabei von einem Detektiv beobachtet. Der Ladendieb ging zur Kasse, bezahlte einen anderen Artikel und wollte die Filiale anschließend verlassen. Kurz danach sprach der Mitarbeiter den 40-Jährigen an und verständigte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der 40-Jährige bereits kurz zuvor als Ladendieb aufgefallen war. Gegen 9 Uhr entwendete er in einem Discounter am Friedrich-Ebert-Platz vier Shampoos. Auch hier legte er andere Ware auf das Kassenband, um von seinem Diebesgut abzulenken. Der Mann erhielt eine weitere Strafanzeige. (arn)
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell