Polizei Hagen

POL-HA: Mit Handy am Steuer, aber ohne Führerschein mit BMW angehalten

Hagen-Haspe (ots)

Während der Autofahrt nutzte ein Hagener am Mittwoch (20.08.2025) gegen 16.15 Uhr sein Handy und geriet deshalb in eine Polizeikontrolle. Auf der Tillmannstraße sah eine Streifenwagenbesatzung, wie der 39-Jährige das Gerät halbhoch hielt und auf dem Display tippte. Der Mann gab spontan an, keinen Führerschein zu haben. Er habe den BMW nur wenige 100 Meter bewegt und der Halter wisse nicht, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Das Ziel des Mannes sei eine Autowerkstatt gewesen. Der 39-Jährige erhielt eine Strafanzeige und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Halter erhielt ebenfalls eine Anzeige aufgrund des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

