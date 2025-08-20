PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Zwischen dem 14. August in der Mittagszeit und dem Vormittag des 17. August kam es in der Leopoldstraße zu einem Einbruch. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem sie in einem Mehrfamilienhaus die Kellertür sowie die Zwischentür an den angrenzenden Hausflur beschädigt vorgefunden hatten. Das Schließblech lag auf dem Boden, ein Schutzbeschlag war verbogen. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Diese können unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 gemeldet werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

