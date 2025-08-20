Polizei Hagen

POL-HA: Zu hoch: Auto beschädigt Parkhaus-Decke

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Sharan beschädigte am Dienstag (19.08.2025) ein Rolltor sowie die Decke eines Parkhauses an der Elberfelder Straße. Der Mann beabsichtigte um etwa 12.30 Uhr mit seinem Wagen, der mit einer Dachbox versehen war, in das Parkhaus zu fahren. Dabei touchierte er mit der Dachbox das Rolltor an der Einfahrt und anschließend mehrere Brandschutzverkleidungen, die unter der Decke des Parkhauses angebracht waren. Im Zuge dessen löste sich eine Leuchtstoffröhre und fiel auf einen geparkten Toyota Yaris, der dadurch am Dach leicht beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und kollidierte beim Verlassen des Parkhauses erneut mit dem Rolltor. Er entfernte sich anschließend, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Schätzungsweise beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro.

Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 35 Jahre alt, Brillenträger, leichter Bart, südländisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte jederzeit telefonisch an 02331 986 2066. (rst)

