PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zu hoch: Auto beschädigt Parkhaus-Decke

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Sharan beschädigte am Dienstag (19.08.2025) ein Rolltor sowie die Decke eines Parkhauses an der Elberfelder Straße. Der Mann beabsichtigte um etwa 12.30 Uhr mit seinem Wagen, der mit einer Dachbox versehen war, in das Parkhaus zu fahren. Dabei touchierte er mit der Dachbox das Rolltor an der Einfahrt und anschließend mehrere Brandschutzverkleidungen, die unter der Decke des Parkhauses angebracht waren. Im Zuge dessen löste sich eine Leuchtstoffröhre und fiel auf einen geparkten Toyota Yaris, der dadurch am Dach leicht beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und kollidierte beim Verlassen des Parkhauses erneut mit dem Rolltor. Er entfernte sich anschließend, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Schätzungsweise beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro.

Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 35 Jahre alt, Brillenträger, leichter Bart, südländisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte jederzeit telefonisch an 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:30

    POL-HA: Zeugen gesucht: Jugendliche stürzen mit E-Scooter in geparktes Auto

    Hagen-Altenhagen (ots) - Als ein Mann am Dienstag (19.08.2025) gegen 20:15 Uhr durch die Funckestraße fuhr, sah er zwei Personen, die jeweils mit einem E-Scooter in einen geparkten Mazda gestürzt waren und kurzzeitig am Boden lagen. Als der Zeuge die zwei männlichen Personen ansprach und aufforderte, die Polizei zu verständigen, hätten sie ihre E-Scooter ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 08:45

    POL-HA: Vollbrand eines Balkons in Boele - 33-jähriger Mann leicht verletzt

    Hagen-Boele (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Balkon eines Boeler Mehrfamilienhauses am Dienstagnachmittag (19.08.2025) in Brand. Die 30-jährige Bewohnerin der Wohnung im Lönsweg wurde gegen 17.10 Uhr auf die Flammen vor der Balkontür aufmerksam und informierte umgehend ihren 33-jährigen Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand. Nachdem das ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 08:30

    POL-HA: Unbekannte Jugendliche stehlen Äpfel - die Polizei bittet um Hinweise

    Hagen-Garenfeld (ots) - Aus einem Garten in Garenfeld entwendeten mehrere Jugendliche in den vergangenen Wochen mehrfach Äpfel. Bislang sind die Täter unbekannt, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Seit Ende Juli stellte die 56-jährige Grundstücksbesitzerin aus der Straße "Zur Feldlage" mehrere männliche Jugendliche fest, die sich Zutritt zu ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren