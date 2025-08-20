POL-HA: Vollbrand eines Balkons in Boele - 33-jähriger Mann leicht verletzt
Hagen-Boele (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Balkon eines Boeler Mehrfamilienhauses am Dienstagnachmittag (19.08.2025) in Brand. Die 30-jährige Bewohnerin der Wohnung im Lönsweg wurde gegen 17.10 Uhr auf die Flammen vor der Balkontür aufmerksam und informierte umgehend ihren 33-jährigen Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand. Nachdem das Ehepaar mit dem gemeinsamen Sohn das Haus verlassen hatte, lief der 33-Jährige zurück, um die Nachbarn zu informieren. Dabei zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge eine Rauchgasvergiftung zu. Die Hagener Feuerwehr löschte den Brand, bei dem auch das Dach des Hauses zum Teil stark beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (sen)
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell