POL-HA: Randalierer ignoriert Platzverweis der Polizei

Ein 53-Jähriger randalierte am Dienstag (19.08.1989) in einer Wohnung in der Eckeseyer Straße. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin die Anschrift der Melderin auf. Sie erzählte, dass der Hagener ihr Zuhause nicht verlassen wolle. Zunächst ging der Mann nach Aufforderung durch die Polizisten. Er erhielt einen Platzverweis, kehrte dann jedoch wieder gegen 6 Uhr zurück und schlug gegen die Hauseingangstür. Da er den Beamten erzählte, dass er in die Wohnung wolle und nicht gehen möchte, nahmen sie ihn in zunächst mit zur Wache. Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,7 Promille, sodass er nach Rücksprache mit einem Arzt einem Krankenhaus zugeführt wurde. (arn)

