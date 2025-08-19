Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: Frau wird von Lebensgefährten gegen Türrahmen geschubst und verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Im Stadtteil Wehringhausen eskalierte in der Nacht auf Dienstag (19.08.2025) ein Streit zwischen einer Frau und ihrem 40-jährigen Lebensgefährten. Die beiden hatten am Abend gemeinsam Alkohol in der Wohnung der Frau getrunken. Im Zuge dessen kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 40-Jährige jedoch derart aggressiv, dass er seine Lebensgefährtin gegen einen Türrahmen schubste, die hierdurch leicht verletzt wurde.

Nachbarn innerhalb des Hauses nahmen bereits am Nachmittag des Vortages Streitigkeiten des Paares wahr und alarmierten schließlich nachts die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden sie auf Verletzungen im Gesicht der Frau aufmerksam. Der zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort befindliche Lebensgefährte bäumte sich während der Befragung gegen die Einsatzkräfte auf und beleidigte sie lautstark. Zum Schutz der Frau und zur Verhinderung weiterer Straftaten verwiesen die Beamten den 40-Jährigen der Wohnung und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort wurde durch einen Arzt festgestellt, dass der Mann mit etwa 1,7 Promille erheblich alkoholisiert war. Zudem wies ein freiwilliger Test den Konsum von Drogen nach. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und fertigten eine Strafanzeige. (rst)

Wenn auch Sie Opfer von häuslicher Gewalt werden, melden Sie die Vorfälle der Polizei oder wenden Sie sich an das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 oder das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900.

Weitere Anlaufstellen:

Frauenberatungsstelle Hagen

Telefon: 02331 15888 Homepage: http://www.frauenberatung-hagen.de/frauenberatung/

Weißer Ring Hagen

Telefon: 0151 5516 4755 Homepage: https://hagen-nrw-westfalen-lippe.weisser-ring.de/

