Polizei Hagen

POL-HA: Sicher im Straßenverkehr bewegen trotz höherem Lebensalter: Verkehrssicherheitsberater geben Seniorinnen und Senioren Tipps und Hinweise

Hagen (ots)

Am 13. und 18. August 2025 haben die Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei jeweils mit Seniorinnen und Senioren aus Hagener Seniorenzentren/Pflegeeinrichtungen geübt, wie man sich trotz eines höheren Lebensalters sicher im Straßenverkehr bewegt. Denn aktiv sein, gegebenenfalls auch mit Handicap, ist ein wichtiger Baustein, um gesund zu leben und möglichst eigenständig zu bleiben. Die Polizeihauptkommissare Jörg Ebel und Martin Krimmel suchten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Feithstraße (am 13. August) und die Boeler Straße (am 18. August) auf. An einer Ampel und an einem Zebrastreifen erhielten sie wichtige Tipps und Hinweise zur Straßenüberquerung. Geübt wurde den gesamten Vormittag über. Die Seniorinnen und Senioren der beiden Einrichtungen freuten sich über die Tipps zur Erhaltung ihrer Mobilität. (arn)

