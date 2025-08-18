PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Sicher im Straßenverkehr bewegen trotz höherem Lebensalter: Verkehrssicherheitsberater geben Seniorinnen und Senioren Tipps und Hinweise

Hagen (ots)

Am 13. und 18. August 2025 haben die Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei jeweils mit Seniorinnen und Senioren aus Hagener Seniorenzentren/Pflegeeinrichtungen geübt, wie man sich trotz eines höheren Lebensalters sicher im Straßenverkehr bewegt. Denn aktiv sein, gegebenenfalls auch mit Handicap, ist ein wichtiger Baustein, um gesund zu leben und möglichst eigenständig zu bleiben. Die Polizeihauptkommissare Jörg Ebel und Martin Krimmel suchten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Feithstraße (am 13. August) und die Boeler Straße (am 18. August) auf. An einer Ampel und an einem Zebrastreifen erhielten sie wichtige Tipps und Hinweise zur Straßenüberquerung. Geübt wurde den gesamten Vormittag über. Die Seniorinnen und Senioren der beiden Einrichtungen freuten sich über die Tipps zur Erhaltung ihrer Mobilität. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:30

    POL-HA: Zeugen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Vorhalle gesucht

    Hagen-Vorhalle/Wehringhausen (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagabend (17.08.2025) zwei Autos, die über die Weststraße fuhren und immer wieder stark beschleunigten. Zunächst war der Verkehrsteilnehmer auf Höhe der Vorhaller Straße auf einen Audi aufmerksam geworden, der mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:55

    POL-HA: Auf parkende Autos geschlagen - Betrunkener landet im Polizeigewahrsam

    Hagen-Emst (ots) - Am Sonntag (17.08.2025) schlug ein 42-Jähriger gegen 21:45 Uhr in der Haßleyer Straße auf mehrere geparkte Fahrzeuge ein. Zeugen meldeten den Mann, der darüber hinaus herumschrie und Passanten anpöbelte. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den sichtbar alkoholisierten Mann antreffen. Ein Schaden an den Autos war glücklicherweise nicht ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:45

    POL-HA: Gefährliche Körperverletzung: Polizei registriert zwei Vorfälle

    Hagen-Mitte (ots) - In der Nacht auf Samstag (16.08.2025) registrierte die Polizei zwei voneinander unabhängige Vorfälle, bei denen es zu gefährlichen Körperverletzungen kam. Etwa gegen 3.50 Uhr wurden ein 20- und ein 21-jähriger Mann mutmaßlich durch Messer leicht verletzt. Die Freunde hielten sich im Bereich der Springe auf. Dort näherte sich ihnen eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren