Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wirft Glasflaschen auf den Boden und uriniert gegen Hauswand

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf Dienstag (19.08.2025) in der Innenstadt einen Randalierer in Gewahrsam. Ein Passant rief die Beamten gegen 01.30 Uhr zur Bahnhofstraße und deutete auf einen 36-jährigen Mann. Dieser soll zuvor unter anderem Glasflaschen auf den Boden geworfen haben und zwischenzeitlich mit einer abgebrochenen Glasflasche in seiner Gesäßtasche herumgelaufen sein. Beim Eintreffen der Polizisten stand der Randalierer an einer Hauswand und urinierte gegen diese. Er verhielt sich den Einsatzkräften gegenüber sofort aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Sie legten dem alkoholisierten Mann Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell