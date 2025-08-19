PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb will in Bus steigen und flüchten - vorläufige Festnahme

Hagen-Mitte (ots)

In der Innenstadt nahmen Polizeibeamte am Montagnachmittag (18.08.2025) einen 35-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor bei einem Ladendiebstahl aufgefallen war. Der Detektiv eines Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße hatte den Mann gegen 14.00 Uhr per Videoüberwachung bei dem Diebstahl eines Parfüms beobachtet. Der Detektiv nahm die Verfolgung des 35-Jährigen bis in einen Bus an der Haltestelle Volkspark auf und erkannte, dass der Mann das Diebesgut unter einen Sitz in dem Bus geworfen hatte. Als Polizisten die Personalien des 35-Jährigen überprüften, stellte sich heraus, dass dieser über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt. Die Beamten legten ihm Handschellen an und nahmen in vorläufig fest. Die Kripo ermittelt wegen des Ladendiebstahls. (sen)

