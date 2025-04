Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Zeugenaufruf nach Einbruch bei Wasserschutzpolizei und Hafenamt

Husum (ots)

In der Zeit von Freitagabend (11.04.2025) gegen 19:00 Uhr bis Samstagmorgen (12.04.2025) gegen 08:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in das gemeinsam genutzte Gebäude der Wasserschutzpolizei und des Hafenamtes in der Straße Am Außenhafen in Husum. Es wurden u.a. Laptops und Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Husum übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben für die weiteren Ermittlungen machen können. Sollten Sie Hinweise bezüglich der Tat haben, teilen Sie diese bitte unter der 04841/8300 oder unter husum.kpst@polizei.landsh.de mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell