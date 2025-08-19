Polizei Hagen

POL-HA: Mutmaßlich unter Drogen: 31-jähriger Fahrer wird von Polizei kontrolliert

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 31-Jähriger war am Montagvormittag (18.08.2025) mit seinem Auto zu schnell in einer "Spielstraße" in Wehringhausen unterwegs und wurde von Polizeibeamten kontrolliert. Mutmaßlich stand er während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen.

Der Mann fuhr um etwa 10.50 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit durch den verkehrsberuhigten Bereich an der Hufelandstraße/Friedensstraße und wurde aufgrund dessen von Einsatzkräften der Polizei einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer des Seat Ibiza zeigte sich dabei nervös und verunsichert und konnte den Aufforderungen der Beamten schwer folgen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an, die dem 31-Jährigen in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen wurde. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. (rst)

