POL-HA: Zeugen gesucht: Jugendliche stürzen mit E-Scooter in geparktes Auto

Hagen-Altenhagen (ots)

Als ein Mann am Dienstag (19.08.2025) gegen 20:15 Uhr durch die Funckestraße fuhr, sah er zwei Personen, die jeweils mit einem E-Scooter in einen geparkten Mazda gestürzt waren und kurzzeitig am Boden lagen. Als der Zeuge die zwei männlichen Personen ansprach und aufforderte, die Polizei zu verständigen, hätten sie ihre E-Scooter aufgehoben und seien mit diesen in Richtung Funckepark geflüchtet. Es handelte sich um zwei etwa 16-jährige Jugendliche. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise und ermittelt aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen? (arn)

