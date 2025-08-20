PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Jugendliche stürzen mit E-Scooter in geparktes Auto

Hagen-Altenhagen (ots)

Als ein Mann am Dienstag (19.08.2025) gegen 20:15 Uhr durch die Funckestraße fuhr, sah er zwei Personen, die jeweils mit einem E-Scooter in einen geparkten Mazda gestürzt waren und kurzzeitig am Boden lagen. Als der Zeuge die zwei männlichen Personen ansprach und aufforderte, die Polizei zu verständigen, hätten sie ihre E-Scooter aufgehoben und seien mit diesen in Richtung Funckepark geflüchtet. Es handelte sich um zwei etwa 16-jährige Jugendliche. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise und ermittelt aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen? (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 08:45

    POL-HA: Vollbrand eines Balkons in Boele - 33-jähriger Mann leicht verletzt

    Hagen-Boele (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Balkon eines Boeler Mehrfamilienhauses am Dienstagnachmittag (19.08.2025) in Brand. Die 30-jährige Bewohnerin der Wohnung im Lönsweg wurde gegen 17.10 Uhr auf die Flammen vor der Balkontür aufmerksam und informierte umgehend ihren 33-jährigen Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand. Nachdem das ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 08:30

    POL-HA: Unbekannte Jugendliche stehlen Äpfel - die Polizei bittet um Hinweise

    Hagen-Garenfeld (ots) - Aus einem Garten in Garenfeld entwendeten mehrere Jugendliche in den vergangenen Wochen mehrfach Äpfel. Bislang sind die Täter unbekannt, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Seit Ende Juli stellte die 56-jährige Grundstücksbesitzerin aus der Straße "Zur Feldlage" mehrere männliche Jugendliche fest, die sich Zutritt zu ihrem ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 07:39

    POL-HA: Randalierer ignoriert Platzverweis der Polizei

    Hagen-Vorhalle (ots) - Ein 53-Jähriger randalierte am Dienstag (19.08.1989) in einer Wohnung in der Eckeseyer Straße. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin die Anschrift der Melderin auf. Sie erzählte, dass der Hagener ihr Zuhause nicht verlassen wolle. Zunächst ging der Mann nach Aufforderung durch die Polizisten. Er erhielt einen Platzverweis, kehrte dann jedoch wieder gegen 6 Uhr zurück und schlug gegen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren