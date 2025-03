Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallbeteiligter fuhr nach Gespräch mit E-Scooterfahrerin weiter

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.3.2025, 7.00 Uhr flüchtete ein Unfallbeteiligter nach einem Verkehrsunfall auf dem Daimlerring in Beckum. Eine 14-Jährige befuhr mit ihrem Roller den Daimlerring, als der Fahrer eines Auto gegen dessen Heck fuhr. Die Beckumerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des schwarzen SUV hielt an, half der Schülerin auf und fragte nach ihrem Befinden. Diese stand unter dem Eindruck des Geschehens und gab an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr der dunkelhaarige Fahrer, der etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß ist und einen Dreitagebart trug, weiter. Der Fahrer des SUVs sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

Empfehlung: Gerade Kinder oder Jugendliche stehen bei einem Verkehrsunfall oft unter dem Eindruck des Geschehens. Erkundigt sich der meist erwachsene Unfallbeteiligte nach deren Befinden, wird häufig geantwortet, dass alles in Ordnung ist. Dennoch sollten grundsätzlich die Personalien der Unfallbeteiligten ausgetauscht werden. Es bietet sich ebenfalls an, mit einem Erziehungsberechtigten Kontakt aufzunehmen. Werden später Verletzungen bei dem Kind/Jugendlichen oder ein Sachschaden an einem Fahrzeug festgestellt, steht der Verdacht der Verkehrsunfallflucht im Raum.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell