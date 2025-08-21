Polizei Hagen

POL-HA: Frauen melden einen Exhibitionisten in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Ehrenmal in Hohenlimburg entblößte sich ein 53-Jähriger am Mittwochabend (20.08.2025) vor mehreren Frauen. Die Frauen hielten sich um etwa 20.30 Uhr im Bereich der Bänke auf. Dort saß ihnen ein Mann gegenüber, der im Verlauf ihres Aufenthaltes aufstand, sich vor ihnen entblößte und urinierte. Die Frauen verständigten umgehend die Polizei, deren Einsatzkräfte den Mann noch vor Ort antreffen konnten. Bei der Befragung stritt der Mann seine Handlungen ab. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von rund 0,5 Promille nach. Die Polizisten sprachen dem 53-Jährigen einen Platzverweis aus und fertigten eine Anzeige. (rst)

