Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt einen Mann und vier Jugendliche nach Diebstahl fest

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwochabend (20.08.2025) brachen ein 35-Jähriger sowie vier Jugendliche in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Schwerter Straße ein und stahlen Kabel sowie Baumaschinen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und meldete den Vorfall der Polizei, die die Tatverdächtigen auf ihrer Flucht stellen und vorläufig festnehmen konnte.

Um etwa 21.30 Uhr begab sich die fünfköpfige Gruppe zu der Baustelle und drang gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude ein. Sie nahmen Diebesgut an sich und verluden es in ein in der Nähe abgestelltes Auto. Ein Zeuge hatte den Einbruch beobachtet und verständigte richtigerweise die Polizei. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte gelang es ihnen, den Mann und die Jugendlichen auf ihrer Flucht mit dem Auto, das mit einem rumänischen Kennzeichen versehen war, anzuhalten. Daraufhin kontrollierten die Polizisten den 35-jährigen Hagener sowie die vier männlichen Jugendlichen im Alter von 14, 15, 16 und 17 Jahren, die in Hagen und Lüdenscheid wohnen. Zudem fanden die Beamten in dem Fluchtwagen eine Vielzahl an gestohlenen Kabeln und Baumaschinen, die mutmaßlich von der kurz zuvor betretenen Baustelle stammten. Die Einsatzkräfte stellten das Diebesgut und das Fahrzeug sicher.

Alle Tatverdächtigen sind bereits mehrfach einschlägig wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten und wurden daher vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (rst)

