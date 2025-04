LPI-NDH: Wohnungseinbruchdiebstahl - Wertgegenstände erbeutet

Uthleben (ots) - Am Donnerstag ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein 63-Jähriger verstarb. Vermutlich aufgrund medizinischer Probleme kam der Mann mit seinem Audi am Ortsausgang Uthleben, in Richtung Sundhausen, von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein angrenzendes Feld und kam in der späteren Folge in einem Gartengrundstück zum Stehen. Hier war der Mann reanimierungspflichtig und verstarb, trotz sofort eingeleiteter ...

