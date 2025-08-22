Polizei Hagen

POL-HA: SEK-Einsatz in Herdecke - Hagener Staatsschutz ermittelt gegen 15-Jährigen

Hagen | Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

In den Morgenstunden des Freitags (22.08.2025) kam es zu einem geplanten Polizeieinsatz in Herdecke. Hintergrund waren Ermittlungen des Hagener Staatsschutzes gegen einen 15-Jährigen. Ihm werden der Verstoß gegen das Waffengesetz und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Da sich im Verlauf der Ermittlungen Hinweise auf den Zugriff von Schusswaffen ergaben, wurde ein Spezialeinsatzkommando für die Durchsuchung hinzugezogen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Beamten des Hagener Staatsschutzes stellten mehrere Gegenstände sicher, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen und Vernehmungen dauern an. Weitere Auskünfte werden zurzeit nicht erteilt. (hir)

