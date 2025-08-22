Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten treffen Mann aus Castrop-Rauxel ohne Führerschein an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Freitagmorgen (22.08.2025) gegen 04 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung ein Auto auf der Hohenlimburger Straße für eine Kontrolle an. Der 36-jährige Fahrer des Opel konnte keinen Führerschein vorzeigen, behauptete aber zunächst, dass er seine Dokumente lediglich nicht dabei habe. Als die Einsatzkräfte seine Angaben in den polizeilichen Informationssystemen prüften, zeigte sich, dass dem Castrop-Rauxeler die Fahrerlaubnis vor knapp einem Jahr entzogen wurde. Als die Beamten den Mann mit dieser Tatsache konfrontierten, gab er an, dass er ein Fahrverbot für sechs Monate gehabt habe. Man habe ihm gesagt, dass er nach dem Ablauf dieses Zeitraums wieder fahren dürfe. Seine Führerscheinkarte habe er jedoch nie zurückerhalten. Dem 36-Jährigen ist die Fahrt mit Kraftfahrzeugen bis zum Rückerhalt des Führerscheins untersagt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (arn)

