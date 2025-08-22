Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bastelt sich eigene Umweltplakette

Hagen-Altenhagen (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Alleestraße trafen Polizisten am Donnerstag (21.08.2025) gegen 23:30 Uhr auf einen Audi-Fahrer, der eine an der Windschutzscheibe angebrachte Umweltplakette gefälscht hatte. In dem vorgesehenen Feld für das Kennzeichen war das alte Kennzeichen herausgekratzt. Als Ersatz hatte der 23-Jährige ein Neues auf einen Zettel geschrieben und mit einem Klebestreifen an der richtigen Position hinter dem freigekratzten Kennzeichenfeld positioniert. Auf die Manipulation angesprochen, gab der Hagener an, am nächsten Tag eine neue Umweltplakette besorgen zu wollen. Der 23-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Im Beisein der Polizisten musste er den gebastelten Zettel hinter der Plakette entfernen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell