PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bastelt sich eigene Umweltplakette

POL-HA: Hagener bastelt sich eigene Umweltplakette
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Altenhagen (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Alleestraße trafen Polizisten am Donnerstag (21.08.2025) gegen 23:30 Uhr auf einen Audi-Fahrer, der eine an der Windschutzscheibe angebrachte Umweltplakette gefälscht hatte. In dem vorgesehenen Feld für das Kennzeichen war das alte Kennzeichen herausgekratzt. Als Ersatz hatte der 23-Jährige ein Neues auf einen Zettel geschrieben und mit einem Klebestreifen an der richtigen Position hinter dem freigekratzten Kennzeichenfeld positioniert. Auf die Manipulation angesprochen, gab der Hagener an, am nächsten Tag eine neue Umweltplakette besorgen zu wollen. Der 23-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Im Beisein der Polizisten musste er den gebastelten Zettel hinter der Plakette entfernen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:43

    POL-HA: BMW-Heckspoiler demontiert und gestohlen

    Hagen-Altenhagen (ots) - Bislang unbekannte Täter entfernten in der Nacht auf Donnerstag (21.08.2025) den Heckspoiler eines in Altenhagen geparkten Autos und stahlen diesen. Ein 23-jähriger Mann rief die Polizei am Donnerstagmorgen zur Hermannstraße. Gegen 07.30 Uhr stellte er das Fehlen seines Spoilers fest. Am Vortag gegen 23.30 Uhr hatte er den BMW abgestellt. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls und nimmt ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:30

    POL-HA: Polizisten treffen Mann aus Castrop-Rauxel ohne Führerschein an

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Freitagmorgen (22.08.2025) gegen 04 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung ein Auto auf der Hohenlimburger Straße für eine Kontrolle an. Der 36-jährige Fahrer des Opel konnte keinen Führerschein vorzeigen, behauptete aber zunächst, dass er seine Dokumente lediglich nicht dabei habe. Als die Einsatzkräfte seine Angaben in den ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:00

    POL-HA: SEK-Einsatz in Herdecke - Hagener Staatsschutz ermittelt gegen 15-Jährigen

    Hagen | Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - In den Morgenstunden des Freitags (22.08.2025) kam es zu einem geplanten Polizeieinsatz in Herdecke. Hintergrund waren Ermittlungen des Hagener Staatsschutzes gegen einen 15-Jährigen. Ihm werden der Verstoß gegen das Waffengesetz und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Da sich im Verlauf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren