POL-HA: 1. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen nach Schussabgaben in Menden - Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jährigem Tatverdächtigen Kenan Mehovic

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) wurden in Menden ein 45-jähriger Mann durch Schussabgaben tödlich und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102493) Der Täter flüchtete vom Tatort und konnte bislang trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht ergriffen werden. Tatverdächtig ist der 40-jährige Kenan Mehovic. Zur Veröffentlichung eines Fotos des Mannes liegt inzwischen ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Kenan Mehovic machen? Wählen Sie beim Erblicken des Gesuchten umgehend den Notruf der Polizei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann bewaffnet ist. (sen)

Zum Foto des Tatverdächtigen gelangen Sie über den folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/178294

