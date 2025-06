Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Eine schwer- und eine leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall auf der A 61

Schifferstadt (ots)

Am Montag, den 23.06.2025, kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 61, in Fahrtrichtung Koblenz, kurz nach der Anschlussstelle Schifferstadt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Opel Astra auf dem rechten Fahrstreifen und wechselte zum Überholen auf den Linken. Hierbei übersah die Frau aus dem Donnersbergkreis einen mit wesentlich höherer Geschwindigkeit fahrenden BMW, sodass ihre linke hintere Fahrzeugseite und der BMW kollidierten. Aufgrund dessen überschlug sich der BMW des 45-jährigen Fahrers aus Leonberg mehrfach und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer musste durch den Rettungsdienst aufgrund seiner Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er und die Unfallverursacherin wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, wobei der BMW-Fahrer schwere und die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim auch die Autobahnmeisterei Ruchheim, Rettungsdienst, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber. Die Richtungsfahrbahn Nord war im Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost für etwa 1 Stunde gesperrt.

