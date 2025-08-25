Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Handwerker stehlen Bargeld aus Wohnung eines 94-jährigen Mannes

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen gaben sich am Samstagnachmittag (23.08.2025) bislang unbekannte Betrüger einem 94-jährigen Mann gegenüber als Handwerker aus. Die beiden Täter klingelten gegen 14 Uhr an der Wohnungstür des Hageners in der Wittekindstraße. Sie gaben sich als Handwerker aus und sagten dem 94-Jährigen, dass sie die Zähler an den Heizkörpern ablesen müssten. Nachdem der Senior den beiden Unbekannten Zutritt zu seiner Wohnung gewährt hatte, verwickelten sie ihn in ein Gespräch und baten um einen Kaffee. Kurz darauf verließen die Männer die Wohnung wieder. Weil dem 94-Jährigen die gesamte Situation merkwürdig vorgekommen war, sah er sich in seiner Wohnung um. Dabei stellte er fest, dass ein dreistelliger Geldbetrag aus seiner Geldbörse gestohlen wurde. Den alarmierten Polizeibeamten gegenüber sagte der Hagener, dass die beiden Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt und 170 cm bis 180 cm groß waren. Sie waren schlank und hatten südländische Erscheinungsbilder. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des Betruges. (sen)

