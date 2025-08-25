PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Auffällige Fahrweise führt zu mehreren Anzeigen

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (23.08.2025) kontrollierten Polizisten gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer, der unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein unterwegs war. Der 36-Jährige fuhr in auffälliger Weise mit einem BMW im Bereich des Kurt-Schumacher-Ringes, Ecke Preußer Straße, und konnte seine Spur nicht halten. Der Mann händigte der Streifenwagenbesatzung einen Ausweis und einen Fahrzeugschein aus, sein Führerschein fehlte. Zunächst erzählte er, dass er diesen vor vier Jahren verloren habe. Es stellte sich jedoch heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus roch der 36-Jährige nach Alkohol - darauf angesprochen gab er an, drei Gläser Bier getrunken zu haben. Ein Testgerät zeigte 0,8 Promille an. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief ebenfalls positiv - und das auf gleich drei unterschiedliche Substanzen. Der Hagener musste die Beamten deshalb für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Ihm ist die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 36-Jährige hatte einen offenen Haftbefehl nach einer Ordnungswidrigkeit, den er jedoch vor Ort begleichen konnte. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren