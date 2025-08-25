Polizei Hagen

POL-HA: Nach Apfel- und Rosendiebstahl: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 37-Jähriger drang am Samstag (23.08.2025) in einen Schrebergarten im Stadtteil Eilpe ein und stahl Äpfel und Rosen. Als ein Zeuge ihn auf den Diebstahl ansprach, schlug der 37-Jährige ihm ins Gesicht.

Der 44 Jahre alte Zeuge hielt sich um etwa 18.30 Uhr auf dem Fußweg vor den Schrebergärten an der Selbecker Straße auf. Dort fielen ihm ein E-Bike und Äpfel auf, die auf dem Boden lagen. Kurz darauf erschien ein Mann bei dem Fahrrad. Der Zeuge vermutete, dass es sich bei dem Unbekannten um einen Einbrecher handeln könnte, der zuvor in verschiedene Gärten eingedrungen war. Der Zeuge konfrontierte den Mann mit dem Vorwurf. Der Tatverdächtige konnte keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Äpfel machen und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Im Rahmen dessen schlug der Tatverdächtige dem 44-Jährigen ins Gesicht, wodurch der Zeuge leicht verletzt wurde. Der Täter entfernte sich in Richtung Selbecker Straße.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei leiteten eine Fahndung nach dem Mann ein und trafen ihn auf dem Parkplatz eines Discounters an der Selbecker Straße an. Die Beamten durchsuchten den 37-jährigen Iserlohner und fanden neben den Äpfeln auch Rosen, die er mutmaßlich ebenfalls aus einem der Gärten gestohlen hatte. Zudem stellten sie Drogen bei dem Iserlohner fest. Da der Mann bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, nahmen die Polizisten den 37-Jährigen vorläufig fest. (rst)

