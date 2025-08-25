Polizei Hagen

POL-HA: 2. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen nach Schussabgaben in Menden - Hinweise auf weiteres mögliches Tatopfer

Menden (ots)

Nachdem am Freitagnachmittag (22.08.2025) in Menden ein 45-jähriger Mann durch Schussabgaben tödlich und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt wurden, ergaben sich nun Hinweise auf ein weiteres mögliches Tatopfer. Zeugen gaben den Ermittlern der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen gegenüber an, dass noch ein dritter Mann durch den Tatverdächtigen angegriffen wurde, anschließend aber vom Tatort flüchtete. Ob der Mann ebenfalls durch die Schussabgaben verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Mann wird darum gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden. Dazu kann jede beliebige Polizeiwache aufgesucht oder auch telefonisch unter der Rufnummer 02331-986 2066 Kontakt zur Polizei Hagen aufgenommen werden. Der 40-jährige Tatverdächtige Kenan Mehovic ist weiterhin auf der Flucht. Nach ihm wird inzwischen per europäischem Haftbefehl gefahndet. Auf der Grundlage der bislang getätigten Ermittlungen der Mordkommission kann nun bestätigt werden, dass es sich bei den Angegriffenen um Handwerker handelt, die für den Tatverdächtigen gearbeitet haben und mit ihm in einen Streit geraten sind. Es ist also davon auszugehen, dass es sich um eine gezielte Tat zum Nachteil der vor Ort anwesenden Männer handelte und keine Gefahr für Unbeteiligte besteht. Trotzdem weist die Polizei nach wie vor darauf hin, dass Kenan Mehovic bewaffnet sein könnte. Wählen Sie deshalb bei Erblicken des Gesuchten umgehend den Notruf der Polizei (110). Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

Hier finden sie die bislang zu dem Sachverhalt veröffentlichten Pressemeldungen:

- Ursprungsmeldung vom 22.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102493

- 1. Fortschreibung mit Link zur Öffentlichkeitsfahndung vom 22.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102537

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell