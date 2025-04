Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung an Pkw

Weilerswist (ots)

Am Montag (7. April) kam es in der Zeit von 9 bis 19.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Kölner Straße in Weilerswist.

Unbekannte beschädigten die hintere Seitenscheibe eines geparkten Pkw. Es wurde nichts aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell