LPI-EF: Zeugen gesucht nach Fahrradunfall

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es auf einem Parkplatz am Moskauer Platz in Erfurt zu einem Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden. Gegen 03:00 Uhr setzte ein bislang Unbekannter ersten Erkenntnissen zufolge einen Opel in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf einen daneben abgestellten VW über. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch das zügige Eingreifen der Einsatzkräfte wurde ein weiteres Ausbreiten des ...

