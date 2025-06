LPI-EF: Zwei brennende Autos

Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in einen Lagerraum eines Unternehmens in Sömmerda ein. Die Täter verschafften sich über die Fenster Zugang zum Gebäude und richteten dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Aus dem Lager entwendeten sie mehrere Flaschen dort gelagerter Getränke im Wert von rund 100 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Morgen entdeckten ...

mehr