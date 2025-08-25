Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Fahrmanöver: 21-Jähriger fährt mit überhöhter Geschwindigkeit von der Autobahn in die Innenstadt

Hagen (ots)

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Freitagabend (22.08.2025) gefährliche Manöver und konnte anschließend dank aufmerksamer Zeugen von der Polizei angetroffen werden.

Der beteiligte BMW wurde zunächst von Zeugen um etwa 18.30 Uhr auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hagen dabei beobachtet, wie er auf Höhe der "Bredelle" zwei Fahrzeuge rechts über einen Beschleunigungsstreifen überholte. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug schloss sich dem Fahrmanöver an. Die beiden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der BMW fuhr auf den Märkischen Ring, beschleunigte sein Fahrzeug und machte mehrere gefährliche Manöver, durch die andere Verkehrsteilnehmende stark abbremsen mussten. Anschließend parkte der BMW-Fahrer seinen Wagen am Fahrbahnrand der Wittekindstraße.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen den jungen Fahrer bei seinem abgestellten BMW 5er vor Ort an und befragten ihn. Der 21-Jährige dementierte die Vorwürfe. Daraufhin führten die Einsatzkräfte bei ihm freiwillige Vortests zum Nachweis von Alkohol- oder Drogenkonsum durch, die hingegen negativ verliefen. Die Beamten beschlagnahmten das Handy des Hageners und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Hagener bereits wegen Nötigung im Straßenverkehr polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Beamten fertigten eine Anzeige. Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem zweiten Fahrzeug werden von der Polizei jederzeit unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell