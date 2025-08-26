Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Schule: Täter stehlen Tablets

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen während der Sommerferien (11.07. bis 25.08.2025) in eine Förderschule in Wehringhausen ein und entwendeten mehrere Tablets. In die Förderschule, die sich in der Eugen-Richter-Straße befindet, drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise ein und begaben sich in mehrere Klassenräume. Dort brachen sie diverse Schränke auf und stahlen eine einstellige Anzahl an Tablets und elektronisches Zubehör.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Die Polizei Hagen nimmt Angaben von Zeugen jederzeit telefonisch unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

