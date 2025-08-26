Polizei Hagen

POL-HA: Mann verstößt gegen Rückkehrverbot und begeht erneut häusliche Gewalt

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen wurde eine Hagenerin am Montag (25.08.2025) tätlich angegriffen und durch ihren Lebensgefährten leicht verletzt. In der Mittagszeit wählte die Frau den Notruf und bat um Unterstützung durch die Polizei. Der 24-Jährige habe sie geschlagen und an den Haaren durch die Wohnung gezogen. Während sie den Notruf absetzte, verließ der Mann die Wohnung. Noch auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 24-Jährige gegen ein Rückkehrverbot verstoßen hatte. Es war ihm erst einige Tage zuvor nach einer häuslichen Gewalt auferlegt worden. Die Hagenerin gab an, nichts von dem Rückkehrverbot gewusst zu haben. Sie habe auch die Briefe der Polizei nicht geöffnet und nach der zurückliegenden häuslichen Gewalt ohnehin keine Anzeigenaufnahme gewünscht. Sie stehe weiterhin mit ihrem Freund in Kontakt, werde keine Schritte gegen ihn einleiten und er sei kein gewalttätiger Mensch. Die Hagenerin lehnte die Hinzuziehung eines Rettungswagens zur Behandlung ihrer Verletzungen ab. Auch einen Strafantrag wollte sie nicht stellen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen den 24-Jährigen und einen Bericht bezüglich des Verstoßes gegen das bestehende Rückkehrverbot. (arn)

Sind auch Sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden?

Dann zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen. Häusliche Gewalt ist strafbar und keine Privatangelegenheit. Denn jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen. Sie können jederzeit in Begleitung einer Person Ihres Vertrauens und/oder eines Rechtsbeistands Anzeige erstatten. Es gibt zudem zahlreiche Stellen, die Sie unterstützen.

Setzen Sie sich am besten mit einer Beratungs- oder Interventionsstelle für Häusliche Gewalt in Verbindung. Den Kontakt in Ihrer Nähe vermittelt Ihnen die Polizei.

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" erreichen Sie rund um die Uhr und in vielen Sprachen unter: Telefon: 0 8000 116 016. Das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" ist hier telefonisch erreichbar: 0800 123 9900.

Weitere Anlaufstellen:

Frauenberatungsstelle Hagen

Telefon: 02331 15888 Homepage: http://www.frauenberatung-hagen.de/frauenberatung/

Weißer Ring Hagen

Telefon: 0151 5516 4755 Homepage: https://hagen-nrw-westfalen-lippe.weisser-ring.de/

