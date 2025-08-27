Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger durchfährt mit BMW Zaun in Hasper Gewerbegebiet

Bild-Infos

Download

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (27.08.2025) wurden in Haspe zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 00.00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem BMW über die Koksstraße in Richtung der Kreuzung An der Kohlenbahn / Hochofenstraße. Als er nach links abbiegen wollte, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und fuhr durch den Doppelstabmattenzaun einer gegenüberliegenden Firma. Auf dem Gelände kam der BMW zum Stehen. Der Fahrer und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnten medizinische Gründe zum Kontrollverlust geführt haben. Der BMW musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell