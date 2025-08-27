Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach jugendlichen Räubern - Wer kennt diese Personen?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 09.04.2025 verfolgten unbekannte Jugendliche ihre späteren Opfer in ein Parkhaus in der Innenstadt. Dabei bedrohten sie diese mit Wasserpistolen. Im Treppenflur des Parkhauses wurden die Geschädigten mehrfach von den unbekannten Tatverdächtigen geschlagen und getreten. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag und AirPods (kabellose Kopfhörer) entwendet. Die Tatverdächtigen werden beide als männlich, schlank und mit dunklen Haaren beschrieben. Einer trug ein graues Oberteil, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Der andere war mit einem schwarzen Oberteil, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/178631

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell