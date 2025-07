POL-PDTR: Gemeinsame Bürgersprechstunde soll regelmäßig stattfinden

Birkenfeld (ots) - In der Nacht von Samstag, den 26.07.25, auf Sonntag, den 27.07.25, kommt es am Weiherdamm in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter wirkt auf einen PKW ein, wodurch ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden ist. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: ...

mehr